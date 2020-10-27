استشهاد 5 مدنيين بينهم طفل وسيدة نتيجة تجدد الاقتتال الفصائلي في رأس العين وريفها.. ومقتل 7 من فصيل “السلطان مراد”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري ارتفاع أعداد الخسائر البشرية جراء الاقتتال بين عناصر السلطان مراد في مدينة رأس العين ومحيطها، حيث استشهد 5 مدنيين بينهم سيدة وطفل، نتيجة سقوط قذائف على الأحياء السكنية بالمدينة.

وارتفع تعداد قتلى الفصائل إلى 7، وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها بحالة خطيرة تم نقلهم إلى مشافي تركيا.

وكان المرصد السوري رصد، قبل قليل، مقتل 5 عناصر وأصيب 12 آخرين من فصيل السلطان مراد، بالإضافة لإصابة مدنيين، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الفصيل، على حاجز الدويرة في ريف رأس العين بريف محافظة الحسكة، فيما توسعت رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف والعيارات النارية العشوائية قرب موقع الاشتباكات، حيث استخدمت الفصائل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف “الآربيجي”.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف على تقاسم موارد حاجز الدويرة، وإيقاف عناصر من فصيل السلطان مراد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، توتراً متصاعداً بين فصائل السلطان مراد وجيش الشرقية وسليمان شاه، بسبب خلافات تخص الحواجز وفرض الإتاوات على المدنيين ومنعهم من الدخول والخروج من وإلى المدينة.