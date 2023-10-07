استشهاد 7 مدنيين بقصف بري لقوات النظام على منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم.. الطائرات الروسية تجدد قصفها للمنطقة

استشهاد 7 مدنيين بقصف بري لقوات النظام على منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم.. الطائرات الروسية تجدد قصفها للمنطقة

استشهد رجل متأثرا بجراحه في مدينة إدلب، اليوم ليرتفع عدد الشهداء في مدينة إدلب وحدها إلى 3 هم: رجل وطفلين.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، نتيجة قصف قوات النظام البرية على مناطق متفرقة.

والشهداء هم:

-مدني بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

– 3 بينهم طفلان جراء استهداف قوات النظام سوق ومنازل وسط مدينة إدلب بالصواريخ.

-طفلان من أبناء كفرلاته، نتيجة قصف مدفعي على مدينة أريحا بريف إدلب.

-مواطن نتيجة تجدد قصف قوات النظام الأحياء السكنية في بلدة ترمانين.

وجددت الطائرات الحربية قصفها على منطقة “بوتين-أردوغان” مستهدفة بـ 3 غارات حرش باتنتة قرب مدينة معرة مصرين.

كما نفذت الطائرات الحربية الروسية 4 غارات على منطقة بسنقول ومحيط محمبل بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية وراجمات الصواريخ، مناطق مدنية في ريفي إدلب وحلب، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استُخدمت خلالها أسلحة (عنقودية وفوسفورية) محرمة دوليا، على مدينة جسر الشغور بريف إدلب واريحا، وبلدة ترمانين والدنا وسرمين وآفس وحزرة وكفركرمين، ومحيط الأتارب والواسطة بريف حلب الغربي.