استعصاء لعشرات المساجين ضمن “سجن محكمة سرمدا” وسط اشتباكات مع عناصر “تحرير الشام”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “سجن محكمة سرمدا” الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام بريف إدلب الشمالي، شهد خلال الساعات الفائتة عملية استعصاء، نفذها عشرات المساجين بقضايا “جنايات”، حيث تمكن أكثر من 35 سجين من كسر أحد الأبواب والوصول إلى أسلحة رشاشة ضمن أحد الغرف، لتجري اشتباكات بين المساجين المسلحين وعناصر حرس السجن، في محاولة هروب من قبل المساجين.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن محاولة المساجين باءت بالفشل، ولم يتمكنوا من الفرار، حيث انتهت الاشتباكات بعودة المساجين إلى عنابرهم وترك الأسلحة، في حين لا يزال التوتر قائم حتى اللحظة في السجن، وسط استقدام تحرير الشام لتعزيزات نحو المنطقة