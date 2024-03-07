استهداف صهريج ومقر لـ”قسد”.. خلايا “التنظيم” تنفذ عمليتين منفصلتين شرق ديرالزور

محافظة ديرالزور : أصيب عنصر من ” قسد” بجروح إثر استهداف مسلحين اثنين من خلايا “التنظيم” يستقلان دراجة نارية، إثر استهداف بقنبلة يدوية مقر عسكري تابعا لهم في جبل مدينة البصيرة شرقي دير الزور.

على صعيد متصل، فجر مسلحون من “التنظيم” عبوة ناسفة.

على صهريجين لنقل النفط لميليشيا “القاطرجي” ما أدى إلى حدوث أضرار مادية وتسرب مادة النفط، وذلك في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة “قسد”.

وأحصى المرصد السوري 52 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 26 قتيل، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و3 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين بينهم طفل.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

-41 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين و3 مدنيين بينهم طفل و1 من التنظيم

– 6 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.