استكمالًا لتنفيذ الاتفاق مع وجهاء وأعيان ريف درعا الغربي.. قوات النظام تدخل سحم الجولان غربي درعا وارتفاع عدد الذين جرى تسوية أوضاعهم إلى نحو 3200 مطلوب للأجهزة الأمنية و تسليم أكثر من 600 قطعة سلاح فردية

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قوات النظام والأجهزة الأمنية إلى بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي، ضمن إطار الاتفاقيات التي جرت بين قوات النظام و وجهاء وأعيان ريف درعا الغربي بإشراف روسي، في حين تتواصل عمليات “تسوية” أوضاع المطلوبين في عموم المناطق التي دخلتها قوات النظام في درعا البلد وريفي درعا الغربي والأوسط وذلك بعد مضي 21 يوم من بدء اتفاقات “التسوية الجديدة” في محافظة درعا، حيث ارتفع تعداد الأشخاص الذين خضعوا لـ “التسويات” خلال هذه الفترة، إلى نحو 3200 شخص من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين وبعض من المدنيين، وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث تم إجراء “التسوية” لنحو 1100 شخص المسلحين المحليين والمدنيين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في درعا البلد، بالإضافة إلى تسوية أوضاع نحو 2100 مطلوب في مناطق طفس وتل شهاب والعجمي ونهج و اليادودة والمزيريب و مساكن جلين و زيزون بريف درعا الغربي، وقرى وبلدات جملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق والمسريتية وعين ذكر وسحم الجولان في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، فضلًا عن تسليم أجهزة النظام الأمنية أكثر من 600 قطعة سلاح فردي كانت بحوزة المسلحين المحليين خلال عمليات “التسوية” التي أُجريت في المناطق آنفة الذكر.