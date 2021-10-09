استكمالًا لعمليات التسوية في درعا.. اتفاق جديد يقضي بتسوية أوضاع المواطنين في 3 مناطق في الريف الشرقي

محافظة درعا: اتفق وجهاء من الريف الشرقي لدرعا مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، على تسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في بلدة صيدا وقريتي كحيلة والنعيمة في ريف درعا الشرقي، اعتبارًا من يوم الغد الأحد، في مبنى المجلس البلدي في بلدة صيدا.

وتتواصل عمليات “تسوية” أوضاع المطلوبين في عموم المناطق التي دخلتها قوات النظام في درعا البلد وريفي درعا الغربي والأوسط وذلك بعد مضي 33 يوما من بدء اتفاقات “التسوية الجديدة” في محافظة درعا، جرى خلالها “تسوية” أوضاع نحو 5000 مطلوب لأجهزة النظام الأمنية من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين والمطلوبين بقضايا أُخرى للأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 28 منطقة ومدينة وبلدة خضعت لـ “التسويات” وهي: درعا البلد، وطفس وتل شهاب والعجمي ونهج و اليادودة والمزيريب و مساكن جلين و زيزون و تسيل بريف درعا الغربي، وقرى وبلدات جلين و جملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق و المسريتية وعين ذكر وسحم الجولان ومناطق أُخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وداعل بريف درعا الأوسط، و انخل و نوى وجاسم والصنمين بريف درعا الشمالي، و آخرها نصيب بريف درعا الشرقي.

فضلًا عن تسليم أجهزة النظام الأمنية نحو 800 قطعة سلاح فردية كانت بحوزة المسلحين المحليين خلال عمليات “التسوية” التي أُجريت في المناطق المذكورة أعلاه.

ولا تزال نحو 24 قرية وبلدة خارج إطار التسويات الجديدة، غالبيتها في الريف الشرقي لدرعا، وهي: صيدا والحراك والغارية الغربية الغارية الشرقية ومليحة العطش والمليحة الشرقية والمليحة الغربية والكرك الشرقي والسهوة وغصم والمسيفرة وبصرى الشام وطيسيا والطيبه و وأم المياذن والنعيمة.

أما في الريف الشمالي لدرعا، كفر ناسج ودير العدس والطيحة وعقربا والمال والفقيع ومحجه وجباب.