استمراراً بملاحقة خلايا التنظيم.. قوات “التحالف الدولي” تنفذ عملية أمنية جديدة برفقة قسد في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: نفذت قوات “التحالف الدولي” وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية عملية إنزال جوي في منطقة الحاوي التابعة لبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وسط توجيه انذار عبر مكبرات صوتية بتسليم أنفسهم.

وأكدت مصادر المرصد السوري، بأن خلال العملية اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات المداهمة وبين مطلوبين، كما دوت انفجارات عدة في المنطقة المستهدفة.

وانتهت العملية باعتقال ٦ أشخاص، بتهمة انتمائهم لخلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية”، جرى اقتيادهم إلى المراكز الأمنية دون معرفة مصيرهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ ١ تشرين الأول الجاري، اعتقال وحدات مكافحة الإرهاب، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبدعم جوي من طيران ” التحالف الدولي”، في عمليّة أمنيّة، خلية مؤلفة من ثلاثة أشخاص، من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم ” أمير”، في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن عناصر وحدات مكافحة الإرهاب حاصروا المنزل الذي يختبئ فيه عناصر الخلية، ودارت اشتباكات بين الطرفين مما أدى إلى اعتقال عنصرين بينما قتل الثالث بعد أن رفض تسليم نفسه.