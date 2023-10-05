استمراراً في تصعيدها الجوي.. المسيّرات التركية تستهدف 5 مواقع جديدة بينها محطتي نفط بريف القامشلي

محافظة الحسكة: استهدفت طائرة مسيًرة تابعة للجيش التركي، محطتي السعيدة والعودة النفطية في بلدة القحطانية في ريف مدينة القامشلي، متسببة بخسائر وأضرار مادية لحقت بالمحتطين، كما قصفت طائرة مسيرة قرية الدردارة التابعة لبلدة تل تمر شمال غربي الحسكة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما استهدفت المسيّرة التركية طريق M4 بالقرب من قربة حاصدوة التابعة للقحطانية شرقي القامشلي، ومحطة كهرباء في خراب عسكر جنوب القامشلي ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

وأدى الاستهداف بالطائرات المسيرة، إلى انقطاع تام للكهرباء ومياه الشرب في كل من مدن القحطانية والقامشلي وعامودا، وبلدة درباسية وأبو راسين وتل تمر والحسكة.

على صعيد متصل، وصلت دورية روسية عسكرية برفقة عربة لعناصر من “قسد”، محطة الكهرباء التي تعرضت للقصف التركي في بلدة عامودا بريف الحسكة، وذلك لتفقد آثار القصف، حيث طالب الأهالي في المنطقة، بإبداء موقف وإيقاف الضربات التركية، بالإضافة إلى خروج العشرات من الأهالي في مدينتي القامشلي وديريك بمظاهرات منددين بالهجمات التركية.

وبذلك يرتفع عدد الضربات الجوية التركية خلال التصعيد التركي الأخير على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان” إلى 22 في مناطق “قسد”، أسفرت عن وقوع 10 قتلى وإصابة 5، الضربات الجوية بالتفصيل:

-3 قصف حربي تركي استهدف منشأة لـ”قسد” ومقر مالي في منطقة مشيرفة، والمنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” بالقرب من مخيم واشوكاني بريف الحسكة أسفرت عن وقوع 3 جرحى من عمال المنشأة.

-14 ضربة جوية بقصف مسيرات تركية توزعوا كالتالي:

– موقع في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

-نقطة عسكرية في بلدة الجوادية “جل آغا في القحطانية

– موقع في قرية طويلة بريف تل تمر.

-سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة.

-محطة مياه حمة شمال الحسكة.

-سيارة عسكرية قرب مخيم واشوكاني في توينة.

-وموقع قرية جلبية قرب أنفاق عسكرية

– وموقع جنوب غربي صرين

-ومنشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لقحطانية.

-ومحطة قرية آلة قوس في الجوادية/ جل آغا

-وموقع في قرية الركبة بريف تل تمر.

-ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي اجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

-ومحطة “سعيدة النفطية” في قرية القحطانية

-محطة كهرباء على الطريق الحزام الغربي بالقرب من مستشفى كوفيد في القامشلي

– محطتي السعيدة والعودة النفطية في بلدة القحطانية

– قرية الدردارة التابعة لبلدة تل تمر شمال غربي الحسكة

– طريق M4 بالقرب من قربة حاصدوة

– ومحطة كهرباء في خراب عسكر