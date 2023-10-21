استمراراً في محاولاته كسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي يوزع مساعدات إنسانية في أرياف دمشق وحلب واللاذقية

وزع مركز المصالحة الروسية مساعدات إنسانية خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من المناطق في أرياف دمشق وحلب واللاذقية، حيث وزع المركز 300 سلة غذائية لكل من بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، وجبل الأربعين الديني قرب دمشق، وعلى أبناء الجالية الروسية في المركز الثقافي الروسي بدمشق، وبلدة تل صارم بريف اللاذقية، كما وزع مركز المصالحة الروسي قرطاسيات وأدوات مدرسية لطلاب مدرسة بلدة الغسولة بريف دمشق.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، إلى أن مركز المصالحة الروسي في سورية سلم مجموعة من المساعدات الطبية إلى المشفى الوطني في درعا، وتضمنت المساعدات أكثر من 30 نوعاً من الأدوية منها أدوية العلاج والوقاية من الأمراض المعدية إضافة إلى مطهرات طبية.

كما وزع مساعدات إنسانية لأهالي مخيم غباغب وعلى أهالي قرية المال بريف درعا.

كما وزع مساعدات إنسانية على أهالي قرية زاما بريف اللاذقية، حيث تضمنت المساعدات 300 حصة لكل قرية.