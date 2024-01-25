استمراراً لتحصين قواعدها.. هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير شمال الحسكة

محافظة الحسكة: هبطت مساء اليوم طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية وجنود في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال محافظة الحسكة، وسط تحليق لطائرات مروحية حربية في سماء المنطقة.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري يوم 23 كانون الثاني الجاري إلى هبوط طائرة شحن أمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، برفقة طائرة حربية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.