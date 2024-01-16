استمراراً لتعزيز قواعدها.. “التحالف الدولي” يستقدم 25 شاحنة عسكرية ولوجستية إلى شمال شرق سوريا

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” قافلة عسكرية ولوجستية إلى شمال شرق سوريا، قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد.

وتتألف القافلة من 25 شاحنة تحمل على متنها معدات عسكرية ومواد لوجستية وصهاريج وقود ليتم افراغها في قواعد “التحالف” في شمال شرق سورية.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 94 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران