استمراراً لجرائم القتل ضمن مناطق النظام.. أهالي يعثرون على جثة عقيد منشق عن قوات النظام مقتولاً غربي درعا

محافظة درعا: عثر أهالي اليوم على جثة عقيد منشق عن قوات النظام مقتولاً بين بلدة الدلي ومدينة نوى بريف درعا الغربي، ويظهر على الجثة آثار تعذيب، ويشار بأن العقيد المنشق قد أجرى تسوية مع النظام في العام 2018، وهو من قرية حماطة في حوض اليرموك.

وتكثر حوادث الفلتان الأمني في مدينة درعا مهد الثورة السورية مقارنة بباقي المدن التي تسيطر عليها قوات النظام وذلك على خلفية وجود جماعات مسلحة متعددة تختلف تسمياتها وتبعاتها تابعة لفروع المخابرات العسكرية واللواء الثامن والميلشيات الإيرانية بالإضافة إلى مجموعات محلية معارضة خضعت لنظام التسوية عام 2018 برعاية روسية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 30 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 49 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 19 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 6 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام