استمراراً للاستهدافات على ضفتي الفرات.. مسلحون محليون يستهدفون حاجزاً لـقسد بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجار في ريف دير الزور الشرقي خلال الساعات الفائتة، نتيجة استهداف مسلحين محليين بقذائف RPG حاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من مستشفى الفيحاء الواقع بين بلدة آبريهة والبصيرة بريف دير الزور الشرقي، وسط انتشار العناصر، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد مناطق بريف دير الزور على ضفتي نهر الفرات استهدافات متبادلة بين مسلحين محليين من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية، ما تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين بين الطرفين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى مفارق مدني آخر الحياة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، أثناء قصف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بعشرات القذائف مدينة الميادين رداً على استهداف قوات النظام لنقاطها، وبذلك ترتفع حصيلة المدنيين الذين استشهدوا في مدينة الميادين نتيجة قصف “قسد” إلى اثنان.