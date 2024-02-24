استمراراً للانتفاضة الشعبية.. العشرات من المواطنين يشاركون بمظاهرة شعبية وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: خرج العشرات من أبناء السويداء اليوم في مظاهرة جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة، تأكيداً على استمرار الحراك السلمي بوجه النظام وحكومته، ولتجديد المطالب المحقة بالانتقال السلمي للسلطة في البلاد وتطبيق القرار الأممي 2254، والإفراج عن المعتقلين، رافعين لافتات مناهضة للنظام.

وتوافدت أمس أعداد كبيرة من المواطنين من مدينة السويداء والقرى والبلدات المجاورة إلى ساحة الكرامة وسط المدينة للمشاركة في مظاهرة شعبية حاشدة لتجديد تأكيدهم على مواصلة الانتفاضة الشعبية ضد النظام وحكومته والمطالبة بإسقاط رأس النظام وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “ما ضلّ قوم وانهزموا إلّا إذا اختلفوا وانقسموا” و”الإعلام المضلل ليس غبياً بل هو واثق بغباء متابعيه”