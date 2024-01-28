استمراراً للانتفاضة الشعبية.. العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية مطالبين بإسقاط النظام وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: تجمع العشرات من المواطنين اليوم في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء في مظاهرة شعبية جديدة استمراراً للانتفاضة الشعبية لأبناء المحافظة، مطالبين بإسقاط النظام والتغيير السلمي والانتقال السياسي للسلطة في البلاد، والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار 2254، وتحقيق المطالب المحقة للأهالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس تجديد العشرات من أبناء مدينة السويداء مشاركتهم في مظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط المدينة تأكيداً منهم على استمرار الانتفاضة الشعبية المطالبة بالحرية وإسقاط النظام وإطلاق سراح المعتقلين والانتقال السلمي للسلطة في البلاد وتطبيق القرار 2245، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات” إلى متى الصامتين إن لم يسقط المستبد لن تستطيعوا تعليم أبنائكم، و ”عفرين الشعب السوري واحد”، و ”كفرتخاربم الشعب السوري واحد”، و ”سلقين الشعب السوري واحد”، و ”الأتارب الشعب السوري واحد”، و ”دمروا الحجر والبشر وهجروا العمال ارحلوا”.