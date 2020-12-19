استمراراً للانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.. اشتباكات بين عناصر الفصائل في مدينة رأس العين يسفر عن مصاب

استمراراً للانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.. اشتباكات بين عناصر الفصائل في مدينة رأس العين يسفر عن مصاب

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مدينة رأس العين، بعد منتصف ليل أمس، بين مجموعة من عناصر فصيل “جيش العزة”، بسبب خلاف العناصر على تقاسم المسروقات فيما بينهم، ما أدى إلى إصابة عنصر بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى.

ويأتي ذلك، في إطار الانتهاكات المستمرة في مناطق “نبع السلام”.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في مطلع ديسمبر/كانون الاول، بأن القوات التركية تواصل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في تل حلف ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في ريف الحسكة، حيث استخرجت لقى أثرية وفخاريات من الموقع الذي تتمركز فيه القوات التركية أعلى التل الأثري.

ويقع تل حلف في المنطقة شمال شرق سورية، وعلى بعد 3 كيلومتر جنوب غربي منطقة رأس العين، وتعود آثار الموقع للألفيه السادسة قبل الميلاد.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، بأن الفصائل تقوم بعمليات بحث وحفر جديد عن آثار ضمن أحياء المحطة والعبرة والكنائس في مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، وهي أحياء قديمة، فيما تتذرع تلك الفصائل بالبحث عن أنفاق محفورة من قبل قوات سوريا الديمقراطية قبل خروجها من المنطقة.