استمراراً للانفلات الأمني.. إصابة طالب بجروح خلال مشاجرة بين مجموعة طلاب بمدينة الحسكة

محافظة الحسكة: أصيب طالب بطلق ناري عقب مشاجرة وقعت بين مجموعة طلاب معهد رياضي، بمدينة الحسكة، بسبب تعمد أحدهم توجيه ألفاظ “مخلة بالآداب” لطالبات، وتم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووثق المرصد السوري في 20 نيسان الفائت، مقتل شاب بضربة “فأس”، جراء مشاجرة جرت بينه وبين شخص آخر في مزرعة مضر بريف الرقة الشرقي، ضمن مناطق سيطرة “قسد”، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.