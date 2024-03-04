استمراراً للانفلات الأمني.. مشاجرة في بلدة بريف جسر الشغور ضمن مناطق سيطرة “الهيئة”

محافظة إدلب: حدثت مشاجرة بين عدة أشخاص في قرية الحمامة بريف جسر الشغور، نتيجة خلافات بينهم سرعان ما تحولت لاستخدام الأسلحة البيضاء وإطلاق النار، مما أدى لإصابة 4 بجراح تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج، في حين أُلقي القبض على بعض الأشخاص وفرّ بعضهم.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “الهيئة”.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2024، 6 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح، والقتلى هم:

-4 مدنيين بينهم سيدة

-1 من الحزب الإسلامي التركستاني