استمراراً للانفلات الأمني.. مقتل مواطن برصاص مجهولين ضمن مناطق “الهيئة” غربي إدلب

محافظة إدلب: فتحت مجموعة من الملثمين النار على مواطن في قرية الحسانية بريف جسر الشغور غربي إدلب، بعد أن اقتحموا منزله مما أدى لمقتله على الفور، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2024، 7 حوادث تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح، والقتلى هم:

-5 مدنيين بينهم سيدة

-1 من الحزب الإسلامي التركستاني