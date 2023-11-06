استمراراً للانفلات الأمني.. مقتل مواطن باشتباكات عائلية في قرية ضمن منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين عائلتي القرامزة والقبالة من السفيرة، وذلك في قرية ترحين بريف حلب الشمالي، إثر مشاجرة بينهم أفضت للاقتتال، مما أدى لمقتل شخص، في ظل فوضى عارمة سادت المنطقة ومناشدات أهلية للعقلاء لفض النزاع بين الطرفين.

يأتي ذلك ضمن حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا ضمن منطقة “درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري في 28 تشرين الأول الفائت إلى إصابة شاب بجروح، جراء اندلاع اشتباكات متقطعة بين عائلتين في قرية أخترين بريف مدينة إعزاز شمالي حلب ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني”، حيث تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.