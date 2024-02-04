استمراراً للانفلات الأمني بمناطق النظام.. مقتل سيدة طعناً بسكين في ريف اللاذقية

محافظة اللاذقية: أقدم مواطن بالاتفاق مع زوجته على قتل مواطنة وهي جارة لهما خمسينية بعدة طعنات بسلاح أبيض، ضمن منزلها ليلاً بعد سرقة مبلغاً من المال وذلك في منطقة الحفة بريف اللاذقية.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 31 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم32 شخص، هم: 3 أطفال، و6 مواطنات، و 23 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 10 جرائم في درعا راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجلان

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

–2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة