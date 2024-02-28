استمراراً للانفلات الأمني.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة ضمن منطقة “درع الفرات”

استمراراً للانفلات الأمني.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة ضمن منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: عثر أهالي على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً بعدة عيارات نارية ملقى في مدينة الباب شرقي حلب ضمن منطقة “درع الفرات”، تم نقل الجثة لمشفى الماجد بالباب.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن جثة مديرة منظمة “يني أدم”، وجدت وقد تعرضت للقتل خنقا، في منزلها ببلدة بزاعة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا لها ضمن منطقة ” درع الفرات” بريف حلب الشمالي.

ووفقاً للمعلومات فإن المغدورة تعرضت للتهديد عدة مرات من قبل فصيل “فرقة الحمزة”، بسبب نشاطها المدني وعملها في المجلس المحلي لبلدة بزاعة، ما دفعها إلى الاستقالة من عضوية المجلس.