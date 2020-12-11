استمراراً للانفلات الأمني بمناطق ‘قسد”.. مقتل مدني برصاص مجهولين.. واشتباكات بين أهالي ومسلحين مجهولين في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل مدني برصاص مجهولين، أمام منزله في قرية غريبة الشرقية بالقرب من بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

على صعيد آخر، جرى اشتباك بين مسلحين ملثمين وأهالي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، قبل أن يلوذوا بالفرار، ويعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” جاءوا يطالبون الأهالي بدفع “الزكاة”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 613 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 214 مدنيا، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 395 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.