 استمراراً للانفلات الأمني في الجنوب السوري.. أهالي السويداء يعثرون على جثة أحد رؤوس العصابات في المدينة

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي مدينة السويداء على جثة شاب عليها آثار تعذيب ملقاة في محيط مدرسة التجارة في المدينة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الشاب من سكان السويداء، هو أحد رؤوس العصابات في المنطقة.

وتشهد محافظة السويداء انفلاتاً أمنياً وتزايداً في حالات الخطف والإفراج مقابل فدية مالية، في ظل ضعف الأوضاع الأمنية والفوضى العارمة في المنطقة، حيث أصبحت السويداء مكاناً آمناً لتلك العصابات.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 5 يناير/كانون الثاني، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا “سيارة شحن” بالرصاص على طريق السويداء – دمشق بالقرب من قرية المتونة، وحاول المسلحون اختطاف السيارة وسائقها إلى أنهم فشلوا في ذلك بعد تدخل مجموعة من الأشخاص، ليلوذ المهاجمين بالفرار، يأتي ذلك في ظل الفوضى المتصاعدة ضمن السويداء.