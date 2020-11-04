استمراراً للانفلات الأمني في جنوب سورية.. مجهولون يحاولون اغتيال مواطن في مدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار على مواطن في منطقة حي طريق السد بمدينة درعا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 745 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 493، وهم: 138 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 216 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و93 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.