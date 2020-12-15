استمراراً للانفلات الأمني في درعا.. تفجير عبوة ناسفة بالقرب من قطعة عسكرية.. وانفجار قنبلة في مدينة جاسم 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، نتيجة عبوة ناسفة رماها مجهولون أمام أحد مساجد المدينة، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ومع استمرار الانفلات الأمني في عموم محافظة درعا، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من حاجز تابع للواء “52”، على طريق المليحة الغربية-رخّم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل إصابات.

واستهدفت قوات النظام المتمركزة في حاجز الكرك الشرقي، بالرشاشات الثقيلة وبشكل عشوائي السهول المحيطة بالحاجز، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 799 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 523، وهم: 147 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 230 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و102 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.