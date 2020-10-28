استمراراً للانفلات الأمني في درعا.. مجهولون يستهدفون منزل أحد عناصر التسويات.. وآخرون من شعبة المخابرات يصيبون مواطنين  بإطلاق النار عليهم 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار على منزل أحد عناصر التسويات في صفوف الفرقة الرابعة، في بلدة المسيفرة شرق درعا، دون وقوع أضرار بشرية.

على صعيد متصل، اعتلى عناصر من لجان شعبة المخابرات العسكرية الأبنية المقابلة لحي طريق السد بدرعا البلد، واستهدفوا بالرصاص المواطنين، ما أدى إلى إصابة رجل وسيدة وطفل.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 736 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 485، وهم: 135 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 213 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و92 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.