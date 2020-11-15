استمراراً للانفلات الأمني في محافظة درعا.. حاجز شعبة المخابرات الجوية يستهدف مواطناً في مدينة الكرك

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب مواطن من أبناء ريف درعا، اليوم، جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من حاجز شعبة المخابرات الجوية، أثناء مروره في سيارته من الحي الغربي في مدينة الكرك الشرقي شرقي درعا.

على صعيد آخر، دفعت قوات النظام تعزيزات عسكرية، إلى اللواء 53 ومواقع تواجدها في حاجز الكراج وطريق المليحه الغربيه استعداداً لدخول مدينة الحراك بحثاً عن مطلوبين لها.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 765 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 503، وهم: 138 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 220 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و98 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.