استمراراً للانفلات الأمني في محافظة درعا.. مجهولون يختطفون عنصراً في شعبة المخابرات العسكرية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، ظهر اليوم، عنصراً في شعبة المخابرات العسكرية، في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، حيث اقتياده المسلحون إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لمصادر أهلية، فإن العنصر يعمل في مكتب الدراسات الأمنية في فرع المخابرات العسكرية بمدينة نوى، وكان ضمن عمل موكل به في بلدة تسيل.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، استهداف منزل أحد عناصر شعبة المخابرات العسكرية في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، بإلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين، ما أدى لأضرار مادية.

كما وثق المرصد السوري، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، إصابة 3 مدنيين بجروح بليغة، جراء انفجار دراجة نارية ملغمة على الواصل بين طريق بلدة الغارية ومدينة الحراك في ريف درعا.