استمراراً للانفلات الأمني في محافظة درعا.. مجهولون يختطفون مدنياً ويطلقون النار عليه قبل إطلاق سراحه

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مسلحون مجهولون شاباً من أبناء بصرى الشام بريف درعا، على طريق بلدة السهوة شرقي درعا، في حين أطلقوا النار عليه وأطلقوا سراحه، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدميه.

والجدير بالذكر أن الشاب مدني ويقيم مع عائلته في درعا المحطة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 820 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 533، وهم: 151 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 236 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و104 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.