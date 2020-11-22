استمراراً للانفلات الأمني في مناطق الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب.. مجهولون يستهدفون مدرباً عسكرياً مع أطفاله بقنبلة يدوية.. وآخرون يختطفون تاجر أسلحة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصر في الفصائل الموالية لتركيا وأطفاله الثلاث بجروح متفاوتة، إثر استهدافه بقنبلة يدوية من قبل مجهولين، في منطقة الزيادية بمدينة عفرين.

يذكر أن العنصر مهجر من ريف حمص ويعمل مدرباً في معسكرات أحرار الشرقية بمدينة الراعي.

وفي سياق آخر، اختطف مسلحون مجهولون، شاباً يعمل بتجارة السلاح من أمام محله بالقرب من شارع قديران في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، اليوم، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عنصر من فرقة “السلطان مُراد” في مدينة عفرين شمال غربي حلب، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، دون معرفة هوية الفاعلين.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، جراء هجوم مسلح على مقر عسكري في ناحية بلبل بريف عفرين.