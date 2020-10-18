استمراراً للانفلات الأمني في مناطق الفصائل الموالية لتركيا.. الأهالي يعثرون على جثة شاب بريف حلب قرب الحدود مع تركيا 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي على جثة شاب مجهول الهوية بالقرب من مخيم إكدة عند الحدود السورية مع تركيا شمالي إعزاز، دون ورود معلومات إضافية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وكان المرصد السوري رصد، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، ا انفجاراً مجهولاً في حاجز عسكري للواء 51 الموالي لتركيا عند أطراف بلدة احتيمالات بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الحاجز.

كما قتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارته في قرية مزرعة المطر قرب السكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.