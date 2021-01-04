استمراراً للانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يفجرون عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في مدينة الرقة

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية، بالقرب من الحديقة البيضا غرب مركز مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما يعمل في مكتب عقاري بالمدينة.

يأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 2 يناير/كانون الثاني، عملية اغتيال طالت عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية، حيث أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على استهداف سيارة تابعة لـ”قسد” في قرية الاشيطح التابعة لناحية مركدة بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى لمقتل عنصرين من “قسد”.

كما أصيب عنصر في قوات سوريا الديمقراطية بجروح، في 30 ديسمبر/كانون الأول الفائت، جراء استهداف مسلحين مجهولين لدورية عسكرية لـ”قسد”، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.