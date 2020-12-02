استمراراً للانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يستهدفون حاجزاً عسكرياً في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية، على جسر مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، أمس، حاجزاً لـ”الدفاع الذاتي” في قرية جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي دون وقوع إصابات.

وتشهد مناطق ريف دير الزور، انتشاراً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية وحواجزها الأمنية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية منزل في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، واعتقلت شخصاً لأسباب مجهولة، وسط تحليق مكثف لطيران التحالف المروحي في أجواء ريف دير الزور الشرقي.