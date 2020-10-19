استمراراً للانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مجهول يلقي قنبلة يدوية وسط مدينة عفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة قنبلة يدوية ألقاها شخص مجهول قرب مشفى وسط المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، اليوم، وفاة قاضي ضمن محكمة إعزاز العسكرية، متأثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في إعزاز يوم أمس الأحد، يذكر أن القاضي يعمل ضمن محكمة اعزاز العسكرية بريف حلب الشمالي منذ تأسيسها ويعد من المؤسسين لها أيضاً.

وكان المرصد السوري نشر في 15 من تشرين الأول، أن الشرطة العسكرية استهدفت عنصراً يتبع لفرقة الحمزة الموالية لتركيا بعد أن رفض الوقوف على أحد الحواجز في مدينة إعزاز، ما أدى إلى مقتله.