المرصد السوري لحقوق الانسان


استمراراً للانفلات الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. انفجار لغم بالقرب من مخفر مدينة كفر تخاريم

 

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، نتيجة لغم أرضي موجه، انفجر بالقرب من مخفر المدينة التابع لهيئة تحرير الشام، على طريق كفرتخاريم-حارم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، عملية مداهمة لمكتب إعلامي تابع لصقور الشام، نفذها مسلحون مجهولون، في محيط مدينة إدلب، وسرقوا أسلحة فردية ومعدات إعلامية قبل أن يلوذوا بالفرار.

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