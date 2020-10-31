استمراراً للانفلات الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. انفجار لغم بالقرب من مخفر مدينة كفر تخاريم

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، نتيجة لغم أرضي موجه، انفجر بالقرب من مخفر المدينة التابع لهيئة تحرير الشام، على طريق كفرتخاريم-حارم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، عملية مداهمة لمكتب إعلامي تابع لصقور الشام، نفذها مسلحون مجهولون، في محيط مدينة إدلب، وسرقوا أسلحة فردية ومعدات إعلامية قبل أن يلوذوا بالفرار.