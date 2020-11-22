استمراراً للانفلات الأمني في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.. انفجار يستهدف قيادي عسكري في فيلق الشام بمدينة كفرتخاريم

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب قيادي في فيلق الشام المقرب من تركيا، مساء اليوم، جراء انفجار لغم أرضي موجه، زرعه مجهولون، حيث انفجر تزامناً مع مرور سيارته في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب.

والجدير بالذكر أن القيادي، قبل أسابيع، اعترضه ملثمون قرب مدينة إدلب وأخذوا سيارته وما بحوزته، بينما تم العثور لاحقاً على السيارة في أحد مقرات هيئة تحرير الشام.

وكان المرصد السوري قد رصد إصابة إمام مسجد بجروح طفيفة في مدينة سلقين بريف إدلب، جراء انفجار قنبلة ألقاها مجهولين.

يذكر أنه معارض لهيئة تحرير الشام، وكان يعمل شرعياً في حركة أحرار الشام الإسلامية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مقتل شاب من أبناء منطقة سنجار شرقي إدلب برصاص مسلحين مجهولين، على طريق سرمدا – رأس الحصن، ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام” في الريف الشمالي لإدلب.