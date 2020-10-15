استمراراً للانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة عبوة ناسفة موضوعة في حاوية قمامة في حي المحمودية بالقرب من المركز الثقافي، دون تسجيل إصابات.

يذكر أن المنطقة تحتوي على مقرات عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، ويأتي ذلك في ظل استمرار الانفلات الأمني في المنطقة.

ونشر المرصد السوري، في 5 تشرين الأول/أكتوبر، انفجاراً عنيفاً في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب، نتيجة سيارة ملغمة انفجرت قرب مفرق معراتا على أطراف مدينة عفرين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.