استمراراً للفلتان الأمني.. إصابة شاب بجراح جراء استهدافه برصاص مجهولين في ريف السويداء

محافظة السويداء: أصيب شاب “27 عاماً” بجراح في قدمه نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، وذلك جراء استهدافه أمس بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في بلدة عرمان بريف السويداء الجنوبي.

وفي 17 شباط الجاري، قتل مواطن يعمل بتربية الأغنام على يد مجموعة لصوص حاولوا سرقة أغنامه، بعد أن قام أحدهم بضربه على أم رأسه بحجر أدى لمقتله على الفور، في بلدة الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي، فيما لاذ اللصوص بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.