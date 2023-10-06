استمراراً للفلتان الأمني.. مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين بريف درعا الشرقي ووفاة طفل متأثر بجراحه بدرعا البلد

محافظة درعا: قتل شاب، إثر استهدافه، بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة الحراك بالريف الشرقي من محافظة درعا.

و كان القتيل عنصراً سابقا ضمن الفصائل المحلية قبل أن ينضم لاتفاقية التسوية والمصالحة في منتصف العام 2018.

على صعيد متصل، توفي طفل، متأثراً بإصابته، إثر وجوده، بالقرب من موقع الانفجار الذي استهدف عنصران من “الفيلق الخامس”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بدراجة نارية، في مدينة درعا البلد.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 396 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 321 شخصا، هم:

-108 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-143 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 21 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 10 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.