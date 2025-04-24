استمراراً للفوضى.. إصابة طفل بجروح في اقتتال عشائري بريف ديرالزور

محافظة ديرالزور: أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح بليغة، جراء اشتباكات عشائرية بين عائلتين في قرية الطيبة شرق مدينة الميادين بريف ديرالزور.

ويأتي ذلك في ظل انتشار فوضى السلاح بين المدنيين في عموم مناطق سورية.

وبلغ عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”، 27 اقتتالات منذ مطلع العام الجاري 2025، أسفر عن مقتل 21 أشخاص، هم: 19 رجال وسيدة وطفل وإصابة 31 شخص بينهم طفل، توزعوا على النحو التالي:

-19 اقتتالات في ديرالزور راح ضحيتها (11 رجال وسيدة وطفل) وإصابة 13 آخرين بجروح بينهم طفل.

-3 اقتتال في الرقة أسفر مقتل (2رجال) و إصابة 5 آخرين بجروح

-3 اقتتال في الحسكة أسفرت عن مقتل شخصين إصابة 5 أشخاص.

–2 اقتتال في حلب أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وأصيب 8 آخرين بجروح