استمراراً للفوضى ضمن مناطق النظام.. اعتقال 6 أشخاص من عشائر البدو على خلفية اختطاف شاب بريف درعا الشرقي

استمراراً للفوضى ضمن مناطق النظام.. اعتقال 6 أشخاص من عشائر البدو على خلفية اختطاف شاب بريف درعا الشرقي

محافظة درعا: داهمت مجموعة من عناصر اللواء الثامن الموالي لروسيا خيم البدو وعلى إثره اعتقلت 6 أشخاص من عشيرة “الرويضان” وذلك لاتهام عناصر المجموعة المدعو “علي الرويضان” المعروف بـ أبو علاء” باختطاف شاب يعمل في تربية الأغنام، وذلك في مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي.

ويأتي ذلك في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق النظام.

واقتحمت قوات النظام اليوم قرية الزبابير التابعة لمنطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، وسط انتشار كثيف للعناصر بدء من قرية خبب وصولا إلى قرية الزبابير، على خلفية اختطاف ضابط وعنصر من مرتبات الفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام في منطقة اللجاة.

ووفقا للمعلومات، فإن ضابط وعنصر كانا يستقلان سيارة إطعام، اختطافا في طريقهما إلى منطقة اللجاة من قبل مسلحين مجهولين، بينما لا يزال مصيرهما مجهولاً حتى اللحظة.