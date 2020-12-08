استمراراً للفوضى في مناطق “قسد”.. مجهولون يقتلون مسناً بطريقة وحشية أمام عائلته في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل مسلحون مجهولون رجلاً مسناً من أبناء قرية الطيبة في ريف مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية، اليوم، أمام عائلته بطريقة وحشية، بعد أن اقتحموا منزله في بلدة الشحيل بريف دير الزور، حيث أفادت مصادر أهلية بأن الرجل المسن يعمل لصالح استخبارات “قسد”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 611 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 213 مدنيا، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 394 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.