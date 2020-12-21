استمراراً للفوضى في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مقتل قيادي عسكري بـ”قضية شرف”.. وتوتر أمني في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل قيادي عسكري في فرقة السلطان مراد الموالية لتركيا بطلق ناري أطلقه أحد عناصر، بعد أن أطلق القيادي النار على امرأة من أقرباء العنصر، أثناء محاولة طردها من منزل تسكنه في حي الأشرفية بمدينة عفرين.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن العنصر سلم نفسه للشرطة مُدعياً بأنها “قضية شرف”.

ورصد المرصد السوري استنفاراً عسكرياً في بلدة جولقان بريف ناحية جنديرس، بعد شجار بين المدنيين من جهة، وعناصر فرقة الحمزة الموالية لتركيا، بعد أن كاد أحد العناصر يدهس طفلة بسيارته بسبب سرعته الزائدة.

على صعيد متصل، اعتقلت الشرطة العسكرية 3 أشخاص مطلوبين لها من مشفى مدينة إعزاز، بعد أن أصيبوا جراء الاشتباكات قبل قليل، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد قبل ساعات، استياءاً شعبياً وحالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين، وسط استنفار أمني للفصائل الموالية لتركيا في مدينة إعزاز شمال شرقي محافظة حلب، تزامناً مع مداهمة عناصر يعتقد أنهم من الفصائل الموالية لتركيا كانوا يستقلون سيارة نوع “سنتافيه”، لاعتقال أشخاص من أحد المحلات التجارية في سوق المدينة، وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل الهجومية بين العناصر وأصحاب المحل التجاري في سوق المدينة، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.