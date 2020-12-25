استمراراً للفوضى والانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.. الفصائل الموالية لتركيا تزرع الأراضي وتحرم أصحابها.. وتسرق محطة مياه تل حلف.. ودعوات للتظاهر بعد العثور على جثة في تل بيدر

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهلي قرية تل بيدر بريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بمحافظة الحسكة، على جثة شاب من أبناء قرية خربة حميد مقتولاً بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين.

في سياق ذلك دعا أبناء المنطقة للتجمع في قرية خربة حميد، ومطالبة الفصائل بوقف الانتهاكات بحق الاهالي والخروج من مناطقهم، وكشف ملابسات قتل الشاب.

على صعيد متصل، قام عناصر من السلطان مراد وصقور الشمال وأحرار الشرقية وفرقة المعتصم بفلاحة وزراعة الأراضي الزراعية القريبة من خطوط التماس مع “قسد”، في أبو راسين وتل تمر، بعد منع أصحابها من الاقتراب منها بسبب خطورتها.

وفي قرية تل حلف بريف رأس العين، فكك عناصر فرقة الحمزة محطة ضخ مياه الشرب للقرية، ونقلوها إلى مكان مجهول، حيث بقي أهالي القرية بدون ماء.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مدينة رأس العين، بين مجموعة من عناصر فصيل “جيش العزة”، بسبب خلاف العناصر على تقاسم المسروقات فيما بينهم، ما أدى إلى إصابة عنصر بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى.