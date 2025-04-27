استمراراً لنهج التصفية… مقتل شاب برصاص مسلحين في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: قُتل شاب اليوم الأحد، بعد استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين “تصفية” كانوا يستقلون دراجة نارية، وذاك على طريق السهوة – أم ولد في ريف درعا الشرقي.

ووفقاً لمصادر للمرصد السوري، فإن الشاب القتيل ينحدر من بلدة السهوة بريف درعا، وكان قد عمل في وقت سابق مع فرع المخابرات الجوية خلال عهد النظام البائد،

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق مختلفة من سوريا، تزايداً في حالات العنف والانفلات الأمني، حيث تتصاعد عمليات التصفية على أساس الانتماءات السياسية السابقة أو الطائفية، وسط غياب الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الأمنية للحد منها.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 568 أشخاص، هم: 547 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 18، هم: (18رجال، 0 سيدة)، 4 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 53 هم: ( 52 رجلًا، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:210 هم: (197 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 84 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:108 هم: (106 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:42 هم: (39 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 23 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 34 هم: (34 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:25 هم: (25 رجل).

– دير الزور: 4 هم: (4 رجال).