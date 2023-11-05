استمراراُ للانفلات الأمني.. اندلاع اشتباكات بين تجار مخدرات والشرطة العسكرية بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من الشرطة العسكرية من جهة، ومطلوبين بتهمة تجارة وترويج المخدرات من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة عنصر من الشرطة العسكرية بجروح بالإضافة إلى إصابة طفل أثناء تواجده في مكان الاشتباك، وذلك بالقرب من دوار الراعي وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي ضمن منطقة “درع الفرات”

على صعيد متصل، اعتدى عناصر دورية من الشرطة العسكرية على امرأة من عشيرة ” العساسنة”، دون معرفة الأسباب، الأمر الذي أدى لتوتر بين أبناء العشيرة والشرطة العسكرية في المنطقة.

وأشار المرصد السوري، بتاريخ 24 تشرين الأول الفائت، إلى إقدام عناصر من الجيش الوطني على الاعتداء على رجل مسن، بالضرب المبرح،وذلك بعد رفض المسن إخلاء المنزل ضمن المخيم، وتزرع عناصر الفصيل بأن الرجل المسن يعيش في منزل دون اعلامهم بذلك.