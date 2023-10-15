استمرارا لاغتصاب ممتلكات المدنيين في “غصن الزيتون”.. فصائل “الجيش الوطني” تقطع 60 شجرة زيتون وتبيع منازل وتفرض ضرائب على أهالي عفرين

محافظة حلب: أقدم عناصر من فصيلي “السلطان مراد” و”صقور حيان” على قطع حوالي 60 شجرة زيتون في ناحية بلبل وقرية تل طويل بريف عفرين، بغية الإتجار بها، وبيعها كحطب للتدفئة، بعد سرقة ثمارها مباشرة.

على صعيد متصل، فرض فصيل “السلطان مراد” إتاوة مالية قدرها دولارين لكل شجرة زيتون، على المزارعين في مناطق سيطرته في بلدة كفرجنة وقرية معرسكة الخطيب في ناحية شران.

وفي خضم الحديث عن انتهاكات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، بحق الأهالي والإتجار بممتلكاتهم، باع عنصر من “الجيش الوطني” منزلاً تعود ملكيته لمواطن من ناحية شران بريف عفرين، بمبلغ 2000 دولار أمريكي، كما باع عنصر ينحدر من الغوطة الشرقية منزلاً في حي الأشرفية بمدينة عفرين بمبلغ 1500 دولار أمريكي، تعود مليكة المنزل لمواطن من أهالي ناحية جنديرس.

كما أقدم عنصر آخر من “الجيش الوطني” على بيع منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين لقاء مبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي تعود مليكة المنزل لمواطن من أهالي قرية معمل أوشاغي.

وأشار المرصد السوري في 4 تشرين الأول الجاري، إلى أن فصيل “السلطان مراد” فرض إتاوة مالية قدرها 1500دولار أمريكي على مواطن من أهالي قرية جالا التابعة لناحية راجو بريف عفرين لقاء تسليمه منزله المستولى عليه بقوة السلاح في مدينة عفرين، حيث أقدم عناصر الفصيل على سرقة محتويات المنزل قبل تسليم كما أصدر فصيل السلطان مراد قرار بفرض إتاوات مالية قدرها دولار أمريكي واحد على كل شجرة زيتون على المزارعين في مناطق سيطرته، لقاء السماح لهم بجني محصول الزيتون.