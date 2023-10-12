استمرارا لتصعيد “الهيئة”.. طائرات مسيرة تهاجم مدينة حلب

سمع أصوات إطلاق مضادات دفاع جوي أرضية، في مدينة حلب، نتيجة التصدي لطائرات مسيرة يرجح أنها انطلقت من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في منطقة “بوتين-أردوغان”، دون حدوث أضرار.

وصعدت هيئة تحرير الشام من هجماتها بالطائرات المسيرة على مواقع قوات النظام.

وفي 10 تشرين الأول، تصدت المضادات الأرضية التابعة للنظام في ضواحي حلب لهجوم طائرة مسيرة أطلقتها هيئة تحرير الشام، مما أدى إلى إسقاطها.

كما أسقطت قوات النظام طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء السقيلبية بريف حماة.

واستهدفت المضادات الأرضية، في 9 تشرين الأول، طائرات مسيرة كانت باتجاه مواقع قوات النظام في حلب.

وتعمل هيئة تحرير الشام والفصائل على تطوير الطائرات المسيرة المستخدمة بعمليات الرصد والاستهداف المباشر بالقنابل أو تلك المفخخة منها، في حين لا تمتلك تكنولوجيا للسيطرة وقيادة الطائرات المسيرة مسافة تزيد عن 50 كيلو متر، تستخدمها في استهداف مناطق قريبة من منطقة “بوتين-أردوغان”.

يشار إلى أن قوات النظام صعدت من قصفها لمناطق “بوتين-أردوغان” على خلفية اتهام المجموعات المسلحة في إدلب بعملية استهداف الكلية الحربية بحمص في 5 تشرين الأول، التي أسفرت عن مقتل واستشهاد وإصابة المئات من الضباط المتخرجين وذويهم المدنيين.