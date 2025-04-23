استمرارا لتطبيق قرار العودة الطوعية.. 32 عائلة سورية تغادر مخيم العريشة

محافظة الحسكة: غادرت 32 عائلة من مخيم العريشة بريف الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في دير الزور وريفها، ويأتي تسييرها استناداً إلى القرار الصادر عن الإدارة الذاتية في 23 من كانون الثاني الماضي، والذي يقضي بتسهيل إجراءات خروج النازحين من المخيمات للراغبين بالعودة الطوعية، وتحقيق استقرار اجتماعي وإنساني لهم.

وفي 15 من نيسان الجاري، غادرت 10 عائلات سورية تضم 88 فرداً، مخيم العريشة الواقع في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، متجهة نحو مناطقها الأصلية في محافظة دير الزور.